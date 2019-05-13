Гатти: Зидан ничего не понимает в футболе

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.



«Зидан ничего не делал, когда „Реал“ выигрывал. Всё осталось прежним. Зидан ничего не понимает в футболе: у него были Роналду, Рамос, голы. Он выигрывал всё благодаря этому. Если Зидан не поменяет свои взгляды, это приведёт к очень плохим последствиям», — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.



Зидан вернулся в «Реал» 11 марта нынешнего года. За первые 2,5 года работы с мадридским клубом он завоевал 9 трофеев, в том числе трижды выигрывал Лигу чемпионов.

«Реал» набрал 68 очков в 37 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Ранее титул чемпиона Испании завоевала «Барселона».