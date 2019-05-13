Экс-арбитр ФИФА назвал решающий эпизод в чемпионской гонке АПЛ

Бывший арбитр ФИФА Кит Хэккетт, который ранее являлся начальником судей английской Премьер-лиги, назвал решающий, по его мнению, момент в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.



«Решающий момент сезона в борьбе за чемпионский титул произошёл в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». На 31-й минуте Компани нарушил правила на Салахе, а судья Энтони Тейлор не показал ему красную карточку. «Манчестер Сити» выиграл со счётом 2:1», — написал Хэккетт в своём «твиттере».

«Манчестер Сити» стал победителем Премьер-лиги, опередив «Ливерпуль» на одно очко. Для «горожан» чемпионский титул стал шестым в истории. По этому показателю клуб догнал «Сандерленд» и «Челси», но по-прежнему уступает «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпулю» (18), «Арсеналу» (13), «Эвертону» (9) и «Астон Вилле» (7).