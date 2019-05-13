Джеррард рассказал о своём отношении к водке

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о водке.

«Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия — очень красивая страна. Мне нравится, как там болеют за футбол. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но сейчас я рад, что работаю и живу в Глазго», — сказал Джеррард в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

38-летний Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и выступал за мерсисайдский клуб на протяжении 17 лет. Также играл за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» под руководством Джеррарда занял второе место в шотландской Премьер-лиги. В Лиге Европы клуб занял третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф.