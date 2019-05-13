Погба, Азар и Агуэро — в символической сборной сезона АПЛ по версии InStat Index

Стала известна символическая сборная английской Премьер-лиги по итогам сезона по версии InStat Index.
В неё вошли футболисты, которые получили наивысшие оценки на своих позициях. В учёт брались игроки, принявшие участие более чем в 50 процентах матчей.
Состав команды выглядит так:
вратарь Алиссон («Ливерпуль»);
защитники Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»);
полузащитники Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»);
нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», опередивший «Ливерпуль» на одно очко.
«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»