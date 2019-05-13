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«Болонья» разгромила «Парму» в Серии А

«Болонья» разгромила «Парму» в Серии А
Футбол / Италия

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.

Счёт был открыт на 52-й минуте. Автором гола стал Риккардо Орсолини, которому ассистировал Блерим Джемаили. Через несколько минут хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря автоголу Луиджи Сепе. Третий гол в ворота гостей провёл Лянцо Силвейра. На 81-й минуте один гол отыграл Роберто Инглезе. В концовке встречи игроки «Пармы» отметились ещё одним автоголом.

«Болонья», набрав 40 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (38) — на 15-м месте.

В следующем туре «Болонья» на выезде сыграет с «Лацио». Матч состоится 20 мая. «Парме» предстоит домашняя игра с «Фиорентиной», которая пройдёт 19 мая.

Италия - Серия А. 36-й тур
13 мая 2019, понедельник. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
4 : 1
Парма
Парма
1:0 – Орсолини – 52, 2:0 – Сепе – 59 (автогол), 3:0 – Силвейра – 72, 3:1 – Инглезе – 81, 4:1 – Сьерральта – 84 (автогол)
Удаления: нет – Алвеш, 62
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