Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина серьёзно пострадала, выпав из окна

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина серьёзно пострадала, выпав из окна
Футбол / РПЛ

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, получила серьёзные травмы, находясь на отдыхе в Праге. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, Бобкова выпала из окна пражской гостиницы. У пострадавшей диагностированы переломы таза и рёбер, контузия лёгких, внутричерепное кровоизлияние и другие повреждения. В данный момент она находится в состоянии искусственной комы.

Напомним, Бобкова на суде сообщила, что легла на водителя Виталия Соловчука, защищая его от ударов. Кроме того она утверждала, что целовалась с Кокориным в кафе «Кофемания», но затем назвала себя приверженкой нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кокорин не будет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент