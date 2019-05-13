«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю может отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает New York Times.



По информации источника, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» на один сезон. Английский клуб подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.



Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19.