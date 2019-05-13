Б. Диас: я очень счастлив в «Реале» и хочу играть здесь много лет

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас сообщил, что он не собирается переходить в другой клуб.

«Я очень счастлив в „Реале“ и хочу играть здесь много лет. Работаю каждый день, чтобы прогрессировать. Для меня было большой честью заслужить аплодисменты болельщиков „Реала“. Они являются лучшими фанатами в мире и ценят только голы и результативные передачи, так как „Реал“ — самый требовательный клуб в мире.

За столь короткое время я уже многому научился у Зидана», — приводит слова Диаса Marca.

19-летний Диас перешёл в «Реал» в зимнее трансферное окно из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.