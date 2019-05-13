Агуэро: ключевым моментом в чемпионской гонке стала победа над «Ливерпулем»

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал победу команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1) ключевым моментом в чемпионской гонке.

«Премьер-лига сложна. Я здесь уже восемь лет, и правда в том, что каждый матч тяжёлый. Мы знали, что наш единственный шанс вернуться в чемпионскую гонку — это победа в матче с «Ливерпулем». Это был ключевой момент сезона. Мы сумели обыграть их и сократить отставание. Мы знали, что «Ливерпуль» будет бороться, но сумели победить.

Всё прошло как нужно, и я доволен своим четвёртым титулом в Премьер-лиге. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Агуэро Mirror.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в шестой раз в истории, опередив «Ливерпуль» на одно очко.