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Источник: «Барселона» не собирается увольнять Вальверде

Источник: «Барселона» не собирается увольнять Вальверде
Футбол / Испания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона, сообщает Marca.

По сведениям источника, за последние несколько дней специалист переговорил с президентом Хосепом Марией Бартомеу, а также с другими руководителями каталонского клуба, и все выразили ему поддержку. Изменить позицию руководства может только отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с «Валенсией».

В нынешнем сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов в полуфинале проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4). В прошлом сезоне каталонцы также первенствовали в Примере, но вылетели из Лиги чемпионов в четвертьфинале, уступив «Роме» (4:1, 0:3).

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