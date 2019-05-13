Пулишич: в полном восторге от перехода в «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от перехода в «Челси». Напомним, американский игрок присоединится к лондонцам летом.



«Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешёл в «Челси». Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за «Челси». Это будет замечательный опыт, уже не могу этого дождаться, очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятами.



Я долго этого ждал, мечтал играть в АПЛ. Для меня большая честь быть игроком «Челси», и я очень этому рад. Здесь столько великих игроков, я уже хочу начать работать с ними. Буду рад играть с Н’Голо Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луис и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и, мне кажется, это будет круто.



Мне кажется, переход будет для меня логичной следующей ступенью и очень органичным этапом, я знаю язык. Было сложнее, когда я перебирался в Германию, но я многому научился и как футболист, и как человек. Теперь чувствую, что готов к новым трудным задачам», — приводит слова Пулишича официальный сайт «Челси».