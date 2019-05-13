Жена Икарди: мне надоело повторять, что Мауро остаётся в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, заявила, что муж не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Газеты продолжают писать, что Икарди уходит. Мне надоело повторять, что Мауро остаётся в „Интере“. Правда в том, что я выключу телефон в первый день работы трансферного окна.

Конте не хочет видеть Мауро в «Интере»? Лучшие команды связывались с нами, лучшие тренеры хотят видеть Икарди в своих командах. Мне кажется странным, что придёт новый тренер и откажется от Мауро", — приводит слова Нары Sport Mediaset со ссылкой на передачу Tiki Taka.

Ранее сообщалось, что к 26-летнему Икарди проявляет интерес «Ювентус» и готов платить игроку зарплату в размере € 8,5 млн в год.