Витсель: Бундеслига — сумасшедший турнир

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о чемпионской гонке с «Баварией».



«В один день переживаешь, потому что совершил ошибку, а в другой ты уже счастлив, потому что команда всё ещё может стать чемпионом. Вот почему немецкая Бундеслига — сумасшедший турнир.



Теперь нам необходимо отдать все силы в последнем матче сезона. Нам будет непросто играть с мёнхенгладбахской „Боруссией“, но и „Баварии“ предстоит сложная встреча с „Айнтрахтом“, который борется за Лигу чемпионов. Каждая игра сложна. Мы должны сосредоточиться на своей игре и надеяться, что „Бавария“ проиграет. Впервые переживаю такую чемпионскую гонку», — приводит слова Витселя официальный сайт Бундеслиги.

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