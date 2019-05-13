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Голы Политано и Перишича принесли «Интеру» победу в матче с «Кьево»

Голы Политано и Перишича принесли «Интеру» победу в матче с «Кьево»
Футбол / Италия

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий Маттео Политано. На 76-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Кьево» Николе Ригони, после чего гости остались в меньшинстве. В концовке встречи, на 86-й минуте, хавбек «Интера» Иван Перишич укрепил преимущество хозяев в счёте.

Миланский «Интер» набрал 66 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (15) — на последнем, 20-м месте в таблице итальянской Серии А. Ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».

Италия - Серия А. 36-й тур
13 мая 2019, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
2 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Политано – 39, 2:0 – Перишич – 86
Удаления: нет – Ригони, 76
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