Голы Политано и Перишича принесли «Интеру» победу в матче с «Кьево»

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 39-й минуте счёт открыл нападающий Маттео Политано. На 76-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Кьево» Николе Ригони, после чего гости остались в меньшинстве. В концовке встречи, на 86-й минуте, хавбек «Интера» Иван Перишич укрепил преимущество хозяев в счёте.



Миланский «Интер» набрал 66 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (15) — на последнем, 20-м месте в таблице итальянской Серии А. Ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».