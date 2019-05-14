Вернувшийся в Бундеслигу «Кёльн» объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером «Кёльна» назначен Ахим Байерлорцер. Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба.
Специалист подписал контракт с клубом контракт до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он тренирует клуб «Ян» из Регенсбурга, с которым в данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
Напомним, что «Кёльн» досрочно выиграл вторую Бундеслигу и добился повышения в классе. Клуб вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года, что стало рекордом среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
«Кёльн» был основан в 1948 году. «Козлы» трижды становились чемпионами страны и ещё семь раз вице-чемпионами. «Кёльн» четырежды выигрывал Кубок Германии, а в сезоне-1985/86 дошёл до финала Кубка УЕФА.
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