«Ливерпуль» снова попытается купить Фекира

«Ливерпуль» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Фекира истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.

Напомним, в июне 2018 года Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль». Стороны уже согласовали условия сделки, однако трансфер сорвался, поскольку красные потребовали изменить структуру оплаты после медицинского обследования игрока.

25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь голевых передач. Кроме того, на его счету три гола и две результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов.