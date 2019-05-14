Зинченко: шампанское так и не попробовал, задумаюсь об этом после победы в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии.
«Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут.
Чемпионство никогда никому не давалось легко. Этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон ещё не закончен, у нас есть возможность взять ещё один титул.
В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время», — приводит слова Зинченко телеканал «Футбол 1».
«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд. «Ливерпуль» (97) — на 2-м месте.
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