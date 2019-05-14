Мата: нужно быть реалистами и признать, что сезон для «МЮ» был разочаровывающим

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата подвёл итоги сезона для своей команды после домашнего поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (0:2).

«Сезон в Англии подошёл к концу и мы уходим на летний перерыв разочарованными. Проиграть в последнем туре — худший способ закончить сезон, который и так не был удачным для тех, кто является частью семьи «Манчестер Юнайтед».

Никто из нас не удовлетворен общими выступлениями команды, у каждого из нас на это свои причины. Когда мы побеждаем, то делаем это вместе, а когда проигрываем, то также делим ответственность. Несомненно, клуб должен быть в другой ситуации. Настал момент проанализировать наши ошибки и стать лучше.

Нужно быть реалистами и признать, что сезон был очень разочаровывающим. Это очень больно. И это чувство будет преследовать всё лето. Поддержка болельщиков была невероятной. Особенно в трудные моменты. Болельщики заслуживают гораздо большего, чем они сейчас получают», — написал Мата в своём блоге.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от четвёртой строчки на пять очков. Чемпионский титул по итогам сезона завоевал «Манчестер Сити», отрыв которого от «красных дьяволов» составил 32 очка.