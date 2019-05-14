Смольников: новички хорошо влились в коллектив и сильно помогли «Зениту»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал завоевание командой чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.
«Что предопределило удачное выступление весной? Ребята пришли новые, хорошо влились в коллектив и достаточно сильно помогли. В принципе, мы всегда верили в себя. Были какие-то моменты, ведь всегда бывают какие-то спады у команды, но мы с первого тура шли на первом месте и достаточно уверенно закончили чемпионат», — приводит слова Смольникова «РИА Новости».
«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году. Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).
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