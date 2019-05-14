Попов: если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов после поражения москвичей от «Зенита» в 28-м туре РПЛ (1:3) поделился мнениях о шансах «армейцев» в борьбе за еврокубковую зону.
«Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство «армейцам» было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов – вполне по силам.
Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остаётся возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за неё цепляться. «Армейцам» в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже», — цитирует Попова «Евро-Футбол.ру».
- 14 мая 2019
-
06:00
-
05:32
-
05:23
-
04:50
-
04:21
-
03:49
-
03:17
-
02:45
-
01:51
-
00:54
-
00:39
-
00:21
- 13 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:28
-
21:22
-
21:13
-
21:09
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:28