Попов: если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов после поражения москвичей от «Зенита» в 28-м туре РПЛ (1:3) поделился мнениях о шансах «армейцев» в борьбе за еврокубковую зону.

«Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство «армейцам» было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов – вполне по силам.

Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остаётся возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за неё цепляться. «Армейцам» в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже», — цитирует Попова «Евро-Футбол.ру».