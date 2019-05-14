«Реал» намерен приобрести Ф. Менди из «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди в ближайшее время может стать игроком «Реала», сообщает Don Balon. По информации издания, действующие победители Лиги чемпионов собираются укрепить левый фланг обороны, хоть Марсело и передумал уходить из мадридского клуба. С помощью Менди главный тренер команды Зинедин Зидан намерен усилить конкуренцию на этой позиции. Специалиста в Ферлане привлекают физическая мощь, впечатляющее телосложение и заряженность на атаку.

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес уже отправился во Францию, чтобы заключить сделку до окончания сезона.

23-летний Менди перешёл в «Лион» летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету одна голевая передача в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.