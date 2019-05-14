Туре: на Украине ко мне неплохо относились, другая история в России

Полузащитник Яя Туре прокомментировал свои высказывания о расизме.

«Люди не всегда понимают меня, когда я говорю про расизм. На Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Манчестер Сити» играли против ЦСКА. На Украине ничего подобного не было. На самом деле эта проблема существует во всём мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему», — сказал Туре в интервью, опубликованном на канале «Бомбардир» в YouTube.

Ранее Туре выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.