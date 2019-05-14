Сабо: «Динамо» К не сделает чемпионский коридор для «Шахтёра»

Известный украинский специалист Йожеф Сабо, пять раз возглавлявший киевское «Динамо», считает, что «Шахтёр» справедливо лидирует в УПЛ.
«Нужно признать, что «Шахтёр» сильнее. Нельзя обманывать себя. Конечно «динамовцам» обидно, что такой большой отрыв, но с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет с «Динамо» в следующем сезоне, останется ли Хацкевич, и какие будут изменения в клубе.
Я думаю, что если «Шахтёр» досрочно станет чемпионом, то бразильцы поедут домой и Фонсека на матч с «Динамо» выставит второй состав, даст сыграть молодежи. С киевлянами сыграет совсем другая команда.
Стоит ли ожидать чемпионский коридор для «горняков»? Я думаю, что Динамо этого не сделает. И если Шахтер выиграет заранее, то повторюсь, на поле выйдет второй состав, а не те футболисты, которые получали чемпионство», – цитирует Сабо «Террикон».
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