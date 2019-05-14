Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
«Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: «Ой, какая гадость», это не «фаны «Спартака». А просто три человека. Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей.
Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на «Зенит Арене» будет выступать группа «Rammstein», ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать», — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
Полное интервью с Сергеем Шнуровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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