Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.



«Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: «Ой, какая гадость», это не «фаны «Спартака». А просто три человека. Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей.



Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на «Зенит Арене» будет выступать группа «Rammstein», ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать», — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Полное интервью с Сергеем Шнуровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».