Анюков: радуюсь каждому дню, не буду же я ещё десять лет играть

Защитник «Зенита» Александр Анюков ответил на вопрос, чувствует ли он, что его карьера подходит к концу.

«Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность. Впереди еще две игры в этом чемпионате. Потом, наверное, будут какие-то покупки к Лиге чемпионов. Те три трансфера, которые клуб совершил минувшей зимой, попали в точку — пришли очень сильные футболисты.

Как удалось избежать потери концентрации в игре с ЦСКА? Как футболист могу сказать одно: если ты начинаешь заниматься ерундой на поле, тебе потом это прилетит обратно. Если сегодня ты вышел ходить пешком, потому что уже решил все задачи, то в следующем сезоне тебе может всё вернуться. Все парни это прекрасно понимают и выложились в матче с ЦСКА по полной, за что им спасибо", — цитируют Анюкова «Известия».