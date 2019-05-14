Азар: это один из моих лучших сезонов

Нападающий «Челси» Эден Азар подвёл предварительные итоги уходящего сезона под руководством главного тренера Маурицио Сарри. Клуб из Лондона занял третье место в АПЛ, а также дошёл до финала Лиги Европы.



«Если посмотреть на сезон, то „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“ были намного лучше нас. Если мы хотим конкурировать с ними в следующем сезоне, нам нужно играть в свой футбол, но при этом прибавить Это один из моих лучших сезонов, но всегда хочется завершить сезон с трофеями, поэтому поедем в Баку за именно за ним. Если мы выиграем, то это будет отличный сезон. Сейчас я бы оценил этот сезон на 6,5 балла из 10. Если мы победим в Баку, то оценку можно будет поднять до 7,5», — цитирует Азара Mirror.

Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим