Азар: это один из моих лучших сезонов
Нападающий «Челси» Эден Азар подвёл предварительные итоги уходящего сезона под руководством главного тренера Маурицио Сарри. Клуб из Лондона занял третье место в АПЛ, а также дошёл до финала Лиги Европы.
«Если посмотреть на сезон, то „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“ были намного лучше нас. Если мы хотим конкурировать с ними в следующем сезоне, нам нужно играть в свой футбол, но при этом прибавить Это один из моих лучших сезонов, но всегда хочется завершить сезон с трофеями, поэтому поедем в Баку за именно за ним. Если мы выиграем, то это будет отличный сезон. Сейчас я бы оценил этот сезон на 6,5 балла из 10. Если мы победим в Баку, то оценку можно будет поднять до 7,5», — цитирует Азара Mirror.
Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим
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