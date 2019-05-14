Шнуров: решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров рассказал об отношении к решению суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорённых к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно.
«Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.
Полное интервью с Сергеем Шнуровым читайте на «Чемпионате».
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