Шнуров: решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров рассказал об отношении к решению суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорённых к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно.



«Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.

Полное интервью с Сергеем Шнуровым читайте на «Чемпионате».