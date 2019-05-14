Шнуров рассказал, почему не жалеет об участии в шоу на канале Z+

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров поделился мнением о своём участии в первом выпуске шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1) в марте. В ходе шоу музыкант спорил с дизайнер Артемием Лебедевым, какой город хуже – Москва или Санкт-Петербург. В ходе спора они использовали нецензурную лексику.



«Не жалею об участии в Z+. Ну, была ошибка продюсера. Мне-то что? Потратил время, да. Зато познакомился на этой программе с Артемием Лебедевым, он потом сделал мне логотип. Теперь с этим лого поедем в тур. Польза огромная!» — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев пояснил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.

«Напились все. Кроме меня». Шнур — о чемпионстве «Зенита», Кокорине и Z+ Коротко и честно.