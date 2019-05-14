Шнуров рассказал, почему не жалеет об участии в шоу на канале Z+

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров поделился мнением о своём участии в первом выпуске шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1) в марте. В ходе шоу музыкант спорил с дизайнер Артемием Лебедевым, какой город хуже – Москва или Санкт-Петербург. В ходе спора они использовали нецензурную лексику.
«Не жалею об участии в Z+. Ну, была ошибка продюсера. Мне-то что? Потратил время, да. Зато познакомился на этой программе с Артемием Лебедевым, он потом сделал мне логотип. Теперь с этим лого поедем в тур. Польза огромная!» — сказал Шнуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев пояснил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.
- 14 мая 2019
-
10:56
-
10:38
-
10:26
-
10:24
-
10:20
-
09:57
-
09:56
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
09:11
-
08:41
-
08:22
-
08:06
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:17
-
06:00
-
05:32
-
05:23
-
04:50
-
04:21
-
03:49
-
03:17
-
02:45
-
01:51
-
00:54
-
00:39
-
00:21
- 13 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:13