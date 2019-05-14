Боккетти: «Спартаку» важно закончить сезон выше ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти оценил важность завершения сезона на более высокой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, чем принципиальный соперник красно-белых ЦСКА.



«Естественно, для нас важно закончить сезон выше ЦСКА, в первую очередь для болельщиков. Но ещё принципиальнее заканчивать сезон выше, чем все остальные. Не всегда получается, но мы стараемся и делаем всё ради этого», — приводит слова Боккетти «Спорт Бизнес Online».



После 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и на одно очко опережает ЦСКА, располагающийся строчкой ниже. В двух оставшихся турах красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». В свою очередь «армейцам» предстоит встретиться с «Ахматом» и «Крыльями Советов».

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