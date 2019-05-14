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Вернер ещё может перейти в «Ливерпуль»

Вернер ещё может перейти в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер ещё может перейти в «Ливерпуль», который давно интересуется немецким форвардом. Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний игрок продолжит выступления на родине, но пока у Вернера нет договорённости ни со своим клубом, ни с «Баварией», которая также интересуется им.

«Ситуация остаётся такой же. Тимо Вернер не хочет подписывать новый контракт. Но всё ещё может измениться. Я не думаю, что такой вариант можно исключать. С „Баварией“ мы пока не контактировали по поводу Тимо Вернера.

Может быть, он и не хочет переезжать в Мюнхен. Возможно, он захочет переехать к Тухелю в Париж, к Клоппу в Ливерпуль или Фавру в Дортмунд», — цитирует исполнительного директора «РБ Лейпциг» Оливера Минцлаффа Sky.

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