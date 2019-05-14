Раванелли успешно прооперирован и пропустит полгода
Полузащитник «Ахмата» Раванелли успешно прооперирован 13 мая в одной из клиник Рима. Напомним, что у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки. В домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) бразилец получил травму и был заменён.
«Там же, в Италии, бразильский легионер грозненцев в течение месяца будет проходить курс реабилитации. Сроки восстановления — 6 месяцев», — говорится в официальном «твиттере» грозненской команды.
В нынешнем сезоне Раванелли провёл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. По этому показателю бразильский легионер грозненцев является одним из лучших ассистентов среди клубов Российской Премьер-Лиги.
Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки
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