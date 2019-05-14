Конте возглавит «Интер», если не дождётся предложения от «Ювентуса»

Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера» после того, как будет уверен, что не получит предложения от «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний специалист уже согласовал с нерадзурри условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на три года, однако на данный момент оно не подписано.

По информации издания, Конте ждал предложений от «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентуса», но ни от одного из клубов оно так и не поступило. Специалист собирается подождать до среды, когда руководство туринского клуба проведёт встречу с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришёл летом 2016 года. В первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен.