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Конте возглавит «Интер», если не дождётся предложения от «Ювентуса»

Конте возглавит «Интер», если не дождётся предложения от «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера» после того, как будет уверен, что не получит предложения от «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний специалист уже согласовал с нерадзурри условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на три года, однако на данный момент оно не подписано.

По информации издания, Конте ждал предложений от «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентуса», но ни от одного из клубов оно так и не поступило. Специалист собирается подождать до среды, когда руководство туринского клуба проведёт встречу с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришёл летом 2016 года. В первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен.

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