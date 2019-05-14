«Тоттенхэм» спешит приобрести Сесеньона, чтобы развеять сомнения Почеттино

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» в этом году намерено начать трансферную кампанию как можно раньше.



Как сообщает Daily Mail, «шпоры» спешат оформить сделку по переходу полузащитника «Фулхэма» Райана Сесеньона. Заполучить 18-летнего футболиста не составит труда, поскольку «дачники» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип по итогам завершившегося сезона. Единственной проблемой в настоящий момент является цена на игрока – «Фулхэм» оценивает его в £ 40 млн (€ 46 млн), в то время как «Тоттенхэм» готов заплатить £ 25 млн (€ 28,8 млн). Ожидается, что стороны найдут компромисс в ближайшее время.



По словам издания, спешка «шпор» связана с сомнениями главного тренера команды Маурисио Почеттино. Аргентинец хочет серьёзно усилить состав в преддверии следующего сезона и ожидает вложений руководства в связи с успехами в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Специалист готов уйти, если клуб не позаботится о приобретении новых футболистов. «Тоттенхэм» не хочет расставаться с тренером и хочет развеять его сомнения.

Сесеньон хочет перейти в «Тоттенхэм», «Фулхэм» потребует за игрока € 40 млн