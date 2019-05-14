Лофтус-Чик признался, что хочет быть лидером «Челси»
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик признался, что в будущем хотел бы стать лидером лондонского клуба, каким ранее был Джон Терри.
«Да, конечно, но я думаю, что для этого мне нужен большой опыт. Я не думаю, что в „Челси“ кто-то когда-нибудь сможет заменить Джона Терри. Он был лучшим лидером, которого я видел, не только на поле, но и за его пределами.
Он всегда был организатором и разбирал детали, чтобы нам было легче. На поле он был лидером и тем человеком, который у тебя за спиной, и ты понимаешь, что ворота в безопасности. Я наблюдал за этим и понимал, что это приходит с опытом. Чем больше опыта я получаю, тем больше надеюсь, что смогу стать таким же человеком», — цитирует Лофтус-Чика ESPN GB.
- 14 мая 2019
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