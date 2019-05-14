В Туле будет ездить трамвай с символикой «Арсенала»
По инициативе болельщиков «Арсенала», которые собрали необходимые средства, в Туле по одному из маршрутов начнёт ездить трамвай с символикой тульской команды.
«15 мая, в день важнейшего для города и клуба матча, увидит свет наш подарок. Подарок городу-герою Туле, подарок „Арсеналу“. Это подарок, сделанный всеми нами, обычными болельщиками. По инициативе болельщиков, за счёт средств болельщиков, руками болельщиков. 12-й маршрут, идущий через весь город. Маршрут, на котором 12-й игрок сможет доехать до стадиона», — говорится на странице болельщиков «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте».
Завтра, 15 мая, «Арсенал» сыграет с «Уралом» в ответном полуфинальном матче Кубка России.
- 14 мая 2019
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