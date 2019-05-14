Ибрагимович предложил MLS отказаться от VAR после стычки с вратарём

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о стычке с вратарём «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном в матче MLS.
Эпизод произошёл в концовке встречи. Швед в ходе опасного момента пробил в перекладину, после чего голкипер подошёл к нему и начал толкать. Златан взял оппонента за шею, после чего тот завалился на газон.
«Я сказал судье, что соперник лишь делает вид, что травмирован, но я его не трогал. Он меня ударил. Я сыграл в мяч и сказал арбитру, что не касался вратаря. Потом я сказал ему посмотреть видеоповтор, потому что VAR нужен именно для таких случаев. Но он не стал этого делать.
Я знаю только одно – я коснулся мяча и не коснулся вратаря. Опять же, у нас есть видеоповторы. Думаю, нам стоит отказаться от VAR и не играться с ним», — цитирует Ибрагимовича ESPN.
- 14 мая 2019
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