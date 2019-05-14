Братья Федуны и Алекперов прибыли на заседание совета директоров «Спартака»

Члены совета директоров «Спартака» начали пребывать на заседание, которое состоится сегодня, 14 мая, в Москве.



Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович, на место уже прибыли владелец красно-белых Леонид Федун, его брат Андрей Федун и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, которому принадлежат акции клуба.



Ранее стало известно об изменениях в руководстве «Спартака». Так, известный скаут и матч-агент Томас Цорн провёл встречу с Леонидом Федуном. На встрече было утверждено, что Цорн будет совмещать в себе функции генерального и спортивного директора столичного клуба. В апреле было объявлено, что красно-белых по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.



Федун — о назначении Цорна: ещё не было ничего, кто это придумал?