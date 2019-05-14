Финалы ЛЧ и ЛЕ будут показаны в Москве на самом большом экране в мире

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» и финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» будут показаны на самом большом проекционном экране в мире, который находится в Москве на площадке Music Media Dome. Масштабный «Фестиваль финалов» пройдёт в английском стиле 29 мая и 1 июня. Финал ЛЕ начнётся в 22:00 мск, а уже в 20:00 в Music Media Dome запускается футбольно-развлекательная зона для болельщиков. Стартовый свисток в финале ЛЧ в Мадриде прозвучит 1 июня в 22:00 мск. Уже в 18:00 болельщики попадут на виртуальную футбольную арену с атмосферой «Ванда Метрополитано».
Все матчи откомментируют вживую звёзды спортивной журналистики при участии звёзд футбола. Под аккомпанементы живой музыки и DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko. Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.
Всех гостей будут угощать неограниченным количеством благородного пенного напитка, которое входит в стоимость билета.
Для читателей «Чемпионата» действуют особые условия, которые можно активировать, перейдя по специальным ссылкам:
Билет на трансляцию финала Лиги Европы
Билет на трансляцию финала Лиги чемпионов
Билеты сразу на две трансляции (ЛЕ+ЛЧ).
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