«Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования на сезон-2019/20

Тульский «Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования в РФС для участия в соревнованиях сезона-2019/20.

«Арсенал» второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошёл ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников «Арсенала» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый «Арсенал» на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева», — говорится на официальном сайте тульской команды.

После 28 туров подопечные Игоря Черевченко занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место.