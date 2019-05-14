«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС

«Ростов» опубликовал сообщение, в котором обратился к главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову.

«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.



ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».

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