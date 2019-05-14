Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» опубликовал сообщение, в котором обратился к главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову.

«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».

Подопечные Валерия Карпина после 28 туров занимают в турнирной таблице РПЛ восьмую позицию.

Лапочкин обслужит ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент