А.Егоров: давайте буду присылать Иванову состав «Урала», а он мне — список судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты во время матча «Оренбург» — «Урал» (2:2).

«Еськов не должен был засчитывать гол в ворота „Урала“, был офсайд. В первой фазе ассистент пропустил вне игры. Когда пошёл второй пас, он сигнализировал офсайд. Еськов посчитал, что пас пошёл от защитника, принял решение и засчитал гол.

Штрафной в последнем моменте, когда забил Погребняк, тоже не нужно было назначать, как и штрафной в сторону ворот «Урала». Фидлер был в единоборстве, тоже не надо было ставить.

Григорий Иванов попросил не ставить Еськова на матчи «Урала»? Давайте я ему буду присылать состав «Урала» на матч, а он мне — список арбитров. Пусть каждый занимается своим делом», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.