Мейтин: надеюсь, «Зенит» будет ставить рекорд посещаемости в РПЛ каждый год

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил организацию матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (3:1), который состоялся 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«Задержаний и банов на матче «Зенит» – ЦСКА не было. Все прошло хорошо. Были согласованы баннеры, хорошая атмосфера», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Также Мейтин высказался о новом рекорде посещаемости, установленном сине-бело-голубыми на игре с «армейцами».



«61494 человека посетили этот матч – это рекорд Премьер-лиги этого сезона. Надеюсь, что этот рекорд каждый год будет устанавливать «Зенит», потому что в РПЛ просто нет стадионов больше», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



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