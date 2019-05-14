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Мейтин: надеюсь, «Зенит» будет ставить рекорд посещаемости в РПЛ каждый год

Мейтин: надеюсь, «Зенит» будет ставить рекорд посещаемости в РПЛ каждый год
Футбол / РПЛ 0

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил организацию матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (3:1), который состоялся 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Задержаний и банов на матче «Зенит» – ЦСКА не было. Все прошло хорошо. Были согласованы баннеры, хорошая атмосфера», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Также Мейтин высказался о новом рекорде посещаемости, установленном сине-бело-голубыми на игре с «армейцами».

«61494 человека посетили этот матч – это рекорд Премьер-лиги этого сезона. Надеюсь, что этот рекорд каждый год будет устанавливать «Зенит», потому что в РПЛ просто нет стадионов больше», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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Тут и личный рекорд Дзюбы, и антирекорд ЦСКА.
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