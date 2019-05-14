РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.
«РПЛ начала разрабатывать дизайн нового кубка чемпионов России. Ранее уже была разработана новая айдентика. Работы уже заканчиваются, но кем — секрет. Студия Лебедева уже выполнила работу, когда производила ребрендинг, но её мнение мы учли, ведь всё в едином стиле», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
В нынешнем сезоне чемпионом России досрочно стал «Зенит». Сине-бело-голубые за два тура до конца имеют в активе 61 очко и на девять очков опережают ближайшего преследователя в лице московского «Локомотива». С полной таблицей Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 14 мая 2019
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