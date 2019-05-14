Сегодня, 14 мая, был оглашён расширенный состав сборной России в преддверии подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45). Всего в списке значится 37 футболистов.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из потенциальных новичков сборной заслуживает места в окончательном списке Станислава Черчесова? Среди предложенных вариантов – Александр Беленов («Уфа»), Сергей Песьяков («Ростов»), Михаил Меркулов («Урал»), Евгений Чернов («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал»), Алексей Сутормин («Оренбург») и Николай Комличенко («Млада Болеслав»).
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
- 14 мая 2019
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