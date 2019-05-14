Комличенко: включение в состав сборной — хорошая новость, не зря работаем

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко поделился эмоциями от включения в расширенный состав сборной России.



«О том, что меня включили в расширенный список сборной, узнал от корреспондента, который позвонил и поздравил. У нас как раз перед этим тренировка закончилась, сел пообедать. Хорошая новость. Значит, работаем не зря. Рад, конечно, но в то же время понимаю, что пока это только расширенный список. Нужно попасть в окончательный», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



37 футболистов, включённые в расширенный список сборной, 30 мая начнут подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00 мск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45 мск). Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.

Комличенко и Мирзов — в расширенном составе сборной России