Первак: не фанат Глушакова, считаю, что он колхозник
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал появившуюся в интернете аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Я не фанат Глушакова вообще, как футболиста, как человека. Считаю, что он колхозник, и всё. Специально слитый разговор», — цитирует Первака телеканал «360».
Напомним, многие фанаты «Спартака» потребовали лишить Глушакова капитанской повязки после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды осенью прошлого года. Позднее болельщики красно-белых призвали «Спартак» избавиться от полузащитника.
Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора
- 14 мая 2019
-
15:23
-
15:13
-
15:11
-
14:56
-
14:53
-
14:40
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:49
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:22
-
13:13
-
13:03
-
12:54
-
12:49
-
12:37
-
12:28
-
12:14
-
12:13
-
12:03
-
11:49
-
11:40
-
11:29
-
11:17
-
11:12
-
10:56
-
10:38
-
10:26
-
10:24
Партнерский контент