Первак: не фанат Глушакова, считаю, что он колхозник

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал появившуюся в интернете аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Я не фанат Глушакова вообще, как футболиста, как человека. Считаю, что он колхозник, и всё. Специально слитый разговор», — цитирует Первака телеканал «360».

Напомним, многие фанаты «Спартака» потребовали лишить Глушакова капитанской повязки после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды осенью прошлого года. Позднее болельщики красно-белых призвали «Спартак» избавиться от полузащитника.