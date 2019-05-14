Адвокат Глушаковой: по фокусам Дениса понял, что он не даст скучать всей стране

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал опубликованную запись телефонного разговора, в которой футболист рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.



«Такому поведению Глушакова я не удивлён. Мне кажется, что уже вся страна знает, кто он есть на самом деле. Его методы и приёмы взаимоотношения внутри коллектива и семьи известны всем. В этом нет ничего удивительного. Я думаю, что Денис продолжит удивлять нас и дальше, и не только нас. Он не сможет измениться и начать относиться к семье, друзьям, коллегам по-другому.



Я могу выразить свои эмоции одним словом – феерические и троеточие. Это удивительно, как он умудряется на протяжении небольшого времени вляпываться каждый раз в одно и то же. Как только он этот фокус попробовал провернуть выводом денег и переводом дома на маму, я понял, что он не даст скучать всей стране. Он подтверждает свою репутацию», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора