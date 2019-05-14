Ловчев — об аудиозаписи с Глушаковым: не думал, что игроки лезут в такие дела

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал появившуюся в Интернете аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Я не думал, что футболисты лезут в такие дела. Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова: „Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды“. Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах.
Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре «Спартака», — цитирует Ловчева телеканал «360».
- 14 мая 2019
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