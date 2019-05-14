Азербайджанский писатель напомнил Клоппу о нацизме после слов о финале ЛЕ в Баку

Азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев в своём «фейсбуке» прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа про решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку.



«Клопп – абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывания про выбор Баку меня покоробили. «Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?» — спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны?



Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на «арийцев» и второсортных, подлежавших уничтожению. Всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно. Он не выступает с подобными дикими заявлениями. Но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!» — написал Абдуллаев.



Финал Лиги Европы состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские «Челси» и «Арсенал».



Клопп: финал Лиги Европы в Баку – это забавно