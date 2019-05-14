«Зенит» и «География Добра» организуют аукцион в поддержку 11-летнего мальчика

Фонд помощи «География Добра» и футбольный клуб «Зенит» организовали благотворительный аукцион в поддержку Ильи Тенишева. 11-летнему мальчику необходимы средства на операцию по реставрации тазобедренного сустава и удлинения бедренной кости в медицинском центре Св. Марии (США, Флорида).



Диагноз: врожденная варусная деформация шейки бедренной кости (coxa vara congenital dextra) с недоразвитием тазобедренного сустава, укорочение бедренной кости. Сумма сбора — 9 500 000 рублей.



Пятикратный чемпион России «Зенит» передал фонду помощи «География Добра» памятный мяч с автографами тренера Сергея Семака, футболистов Артема Дзюбы, Андрея Лунева и других.



«Каждый из вас может стать его обладателем! И помочь Илье Тенишеву тоже играть в его любимый футбол. Мальчику необходима операция! Разница в его ногах составляет 26 сантиметров. Это много! Шанс на полное выздоровление есть. Комплексное хирургическое лечение стоит 9,5 млн рублей. И помощь добрых волшебников нам очень нужна!» — говорится в пресс-релизе фонда помощи «География Добра».



Аукцион продлится до пятницы, 25 мая, включительно. Стартовая цена: 20 000 рублей. Шаг аукциона: от 1000 рублей.



Ставки принимаются в профиле фонда в инстаграм @geodobra_official. Победитель будет объявлен в 17:00 мск. Им станет тот, кто предложит большую сумму. Доставку в любой город России фонд берёт на себя.



Вся собранная благотворительная помощь в полном объеме будет направлена на лечение Ильи Тенишева. Познакомиться ближе с историей ребенка можно на сайте фонда.



Также помочь Илье можно:

совершив пожертвование с банковской карты на географиядобра.рф

отправив SMS на 7522 со словом Жизнь 500, где 500 — любая сумма

Сбербанк Онлайн — Р/С 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623 В назначении платежа указав: Илья Тенишев